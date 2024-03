Für eine weitere Saison Brendan O’Donnell verlängert seinen Vertrag bei der DEG

Die Spieler von der Düsseldorfer EG und den Löwen Frankfurt hatten sich bereits zur Verkündung der Starting Six an den blauen Linien versammelt, da trat plötzlich Pressesprecher Frieder Feldmann aufs Eis. Regelmäßige Besucher der Heimspiele im Rather Dome konnten bereits ahnen, was da kommen würde – und tatsächlich: es wurde eine Vertragsverlängerung verkündet. Eine, die die DEG-Fans unter lautem Jubel erfreut zur Kenntnis nahmen. Denn Brendan O’Donnell wird auch in der kommenden Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) das rot-gelbe Trikot tragen.