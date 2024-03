Abschied ohne Blumen DEG gegen Frankfurt – oder das Duell der Enttäuschten

Die großen Entscheidungen in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind bereits alle gefallen. Wer kommt direkt ins Viertelfinale? Wer schafft es zumindest in die erste Play-off-Runde? Wer steigt ab? Vor dem 52. und letzten Spieltag an diesem Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) ist das alles entschieden. Es geht lediglich noch um ein paar Platzierungen – also darum, wer in den Play-offs gegeneinander spielt und wer dort ein Heimspiel mehr hat als der Gegner.