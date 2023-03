Ingolstadt ist der Favorit Fragen und Antworten zum Play-off-Viertelfinale der DEG

Düsseldorf · Die Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind in vollem Gange. Am Mittwochabend steigt die Düsseldorfer EG in Ingolstadt in die Runde der letzten Acht ein. Was man zu der Serie wissen muss.

14.03.2023, 15:39 Uhr

Eine Szene aus der Hauptrunde: DEG-Stürmer Alexander Ehl (l.) checkt Ingolstadts Tye McGinn gegen die Bande. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Von Bernd Schwickerath