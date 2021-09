Folgen einer Thrombose : DEG und Verteidiger Zanetti lösen Vertrag auf

Düsseldorf Marc Zanetti wird nicht mehr für die Düsseldorfer EG aufs Eis gehen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Beide Parteien haben den Vertrag aufgelöst.

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit Marc Zanetti (30) wegen der Folgen einer schweren Thrombose in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, kann der Verteidiger durch die Auswirkung des Blutgerinnsels in dieser Saison nicht mehr auf das Eis zurückkehren.