Eishockey : Fischbuch träumt von Titel und WM

Der Ex-Düsseldorfer kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Daniel Fischbuch ist zurück in seiner Wahlheimat, bereits von 2009 bis 2016 war er im rotgelben Dress der DEG aufgelaufen. Gerade hat er in Düsseldorf seine neue Wohnung bezogen.

Die Absage der Eishockey-Playoffs hatte für Daniel Fischbuch auch etwas Gutes: Der 26-Jährige konnte in aller Ruhe seinen Umzug in die Landeshauptstadt organisieren. Der Stürmer wechselt zur neuen Saison von den Nürnberg Ice Tigers an die Brehmstraße zur Düsseldorfer EG. Der gebürtige Bad Friedrichshaller kehrt damit in seine Wahlheimat zurück, bereits von 2009 bis 2016 lief Fischbuch im rotgelben Dress der DEG auf.

Doch auf die Extra-Zeit für den Umzug hätte der Angreifer gerne verzichtet: Am Ende einer turbulenten Spielzeit stabilisierten sich die Nürnberger und schafften mit einer Siegesserie noch als Tabellen-Achter der Hauptrunde den Einzug in die Pre-Playoffs, in denen Wolfsburg gewartet hätte. „Wir waren zum Ende hin eine der besten Mannschaften mit den meisten Siegen“, sagt Fischbuch dem Abbruch noch hinterher trauernd. Er ist sich sicher: „In den Playoffs wären wir sicher noch einige Runden weitergekommen.“

Auch für ihn endete damit ein Höhenflug abrupt: Fischbuch war mit 19 Toren – gleichauf mit Brandon Buck – nicht nur der beste Torschütze bei den Franken, sondern gab mit 29 Assists auch die meisten Vorlagen und avancierte so mit 48 Punkten zum Nürnberger Top-Scorer. Eine Bilanz, die er selbst so vor der Saison niemals erwartet hätte: „Hätte mir das im Sommer jemand gesagt, hätte ich das nicht glauben können“, gesteht Fischbuch und erinnert sich: „Es war ein langer Sommer und ich wusste lange nicht, wo mich mein Weg hinführt.“

Nach drei Jahren in Berlin gab es für ihn bei den Eisbären keine Verwendung mehr. In Nürnberg startete er schließlich seinen Neuanfang. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das ich dort bekommen habe, insbesondere auch vom Trainer Kurt Kleinendorst“, freut sich die Offensivkraft und fügt schmunzelnd hinzu: „Bei dem einen oder anderen Schuss war aber auch eine Portion Glück dabei.“

Letztlich zog es Fischbuch jedoch zurück in seine Wahlheimat: Seine Frau stammt aus dem Düsseldorfer Raum und sein rund drei Jahre älterer Bruder Dennis spielt für die Ratinger Ice Aliens in der Regionalliga. „Zudem haben wir unsere Großeltern und viele Freunde hier“, zeigt Fischbuch auf, dass es keiner langen Überlegungen bedurfte, um eine Entscheidung zu treffen. Zudem sei der Kontakt zur Brehmstraße auch in seiner Berliner oder Nürnberger Zeit nie abgerissen: „Wir haben die Sommer immer in Düsseldorf verbracht, da sieht man die Jungs dann automatisch.“

Aktuell hält er sich mit individuellem Training fit und hofft, dass die neue Saison möglichst wie geplant starten kann. Mit der DEG hat Fischbuch – der in seiner ersten Düsseldorfer Zeit eine Ausbildung zum Bürokaufmann absolvierte und nach der aktiven Karriere im Sport tätig bleiben möchte – ehrgeizige Ziele: „Wir wollen wieder unter die ersten sechs Mannschaften kommen.“ Er selbst wolle „wie in Nürnberg auch in den Special Teams zum Einsatz kommen“. Die Rolle dort habe er sich erarbeitet, gleiches strebe er auch in seiner Wahl-Heimat an. Entgegen kommen ihm dabei seine Stärken, die er selbst im offensiv-läuferischen und technischen Bereich ansiedelt. Steigerungsbedarf sieht er in der Defensivarbeit, „obwohl ich mich da schon verbessert habe“, wie er lachend anfügt.