Von Hoeneß eingekauft : Wie DEG-Fans einst Stimmung beim FC Bayern machen sollten

Zwischen Eiche rustikal und Telefon mit Wählscheibe: Jungmanager Uli Hoeneß 1979 in seinem Büro beim FC Bayern. Foto: imago images/WEREK/imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Düsseldorf/München Seit jeher ist Düsseldorfs Eishockeyklub für sein sangesfreudiges und kreatives Publikum bekannt. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München war früher dagegen wenig los. Also hatte dessen Manager 1979 eine Idee.

Es ist überaus schade, dass es keine Bilder gibt von diesem Münchener Augustabend im Jahr 1979. Alte Sportaufnahmen haben ja immer ihren Charme. Die Frisuren, die Kleidung, die Stadien, kleine Details wie die alte Bandenwerbung oder die gerade mal zweifarbige Anzeigetafel. Dieser Fall von 1979 ist aber noch etwas spezieller. Weil es heute undenkbar ist, was sich exakt zwei Stunden vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den HSV im Olympiastadion abgespielt haben soll. Der Legende nach übten dort Eishockey-Fans aus Düsseldorf mit den Fußball-Anhängern des FC Bayern neue Gesänge ein. Die extra herangekarrten Düsseldorfer mit Megaphonen in der Hand, die heimischen Münchener mit Blättern, auf denen die Texte standen. Eigentlich waren das die DEG-Gesänge von der Brehmstraße, aber die wurden einfach auf den FC Bayern umgeschrieben. „Rheinischer Gesangsunterricht für die Fans“, kündigte die „Süddeutsche Zeitung“ die Aktion im Vorfeld an.

Wie sie dann wirklich ablief, das ist 43 Jahre später schwer zu ermitteln. Bilder gibt es ja nicht, Zeitzeugen sind rar, und bis auf die Ankündigung der SZ finden sich keine Presseberichte von damals. Einem größeren Publikum wurde die Anekdote erst vor zwei Jahren bekannt. Der Münchener Journalist Max Ost erzählte sie in „11 Leben“ – seiner preisgekrönten Podcast-Reihe über Uli Hoeneß. Denn es war die Idee des seinerzeit „cleveren Jungmanagers“ (SZ), die Düsseldorfer für eine Nachhilfestunde einzuladen.

Info Zuschauerschnitt beim FC Bayern 1969/70⇥23.265 1979/80⇥39.638 1989/90⇥36.235 1999/00⇥52.588 2009/10⇥69.000 2018/19⇥75.000 Seit 2005 spielt der FC Bayern in der Allianz Arena

Hoeneß stand 1979 noch am Anfang seiner Karriere. Aber streitbar war er damals schon. Und einer, der auch ungewöhnliche Gedanken umsetzt. Wie den mit den Eishockey-Fans. „Bei uns war oft keine echte Stimmung im Stadion. Und die DEG war damals das Nonplusultra in Sachen Fangesang“, erinnerte sich Hoeneß vor rund zwei Jahren gegenüber der „tz“. Und stimmte während des Interviews sogar den alten „Kling, Glöckchen“-Gesang an. Er sei Ende der 1970er „zwei-, dreimal“ selbst zur Brehmstraße gefahren und „beeindruckt“ gewesen von der Stimmung: „Das gibt es doch gar nicht, dachte ich mir. Dann haben wir eine Truppe von denen eingeladen und sie mit einer Fan-Gruppe von uns üben lassen.“

Vier Jahrzehnte später würde kein Manager auf so eine Idee kommen. Weil keine Fanszene „Hilfe“ von einer anderen akzeptieren oder ihr welche anbieten würde. Bei der DEG allerdings gab es das früher häufiger. „Wir waren beim Tischtennis, beim Basketball und beim Handball. Da hieß es immer: ,Könnt ihr nicht mal kommen und richtig Stimmung machen?` Das war die Zeit, in der wir ausgeliehen wurden“, sagt Marita Wunder und fängt unweigerlich an zu lachen.

Wunder ist die Vorsitzende des 1. DEG-Fanclubs 1975 – „ältester noch aktiver Fanclub Deutschlands“, fügt sie an. Früher fuhr ein Großteil der rund 150 Mitglieder zu jedem Spiel, dichtete Lieder auf bekannte Melodien, sang und johlte, schwenkte Fahnen und Schals, machte Choreographien. Einmal formten die Fans mit 15.000 Wunderkerzen die Buchstaben D, E und G auf der Stehgeraden an der Brehmstraße. Tagelang hatten sie das geübt.

Heute wäre so etwas nichts Besonderes. Durch die Ultra-Bewegung gibt es jeden Spieltag beeindruckende Choreographien zu sehen. Damals war das etwas Neues. Auch die Gesänge. In den meisten Fankurven der 1960er und 1970er gab es Einzeiler oder kurze Rufe zu hören. Bei der DEG wurden schon früh mehrstrophige Lieder gesungen, auch spontane gegen Gegner oder Schiedsrichter. Das war so besonders, dass die großen Zeitungen und Magazine ihr Personal nach Düsseldorf schickten, um über diese einzigartigen Eishockey-Fans zu berichten. Ein „Chor der Namenlosen, manchmal geschmacklos, meistens jedoch originell“, urteilte das „Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt“. Auch in den Archiven von „Spiegel“, „Zeit“ oder „FAZ“ finden sich teils seitenlange Reportagen über die DEG und ihr Publikum. „Das Drumherum ist mindestens so wichtig wie das Spiel, die Brehmstraße erfüllt die Funktion von Theater, Kirmes und Ballhaus. Es darf auch getanzt werden. Welt und Halbwelt, Nerz und Jeans machen für knappe drei Stunden gemeinsame Sache und brennen ihre Emotionen wie Wunderkerzen ab“, schrieb etwa beispielhaft die „Zeit“ 1975.

Die DEG lebte jahrelang davon. Einerseits finanziell, weil sie durch die vielen Ticketverkäufe – und manch „kreative“ Abrechnung, für die sich später das Finanzamt interessieren sollte – den höchsten Etat der Liga hatte. Andererseits sportlich, weil die Gegner regelrecht eingeschüchtert waren. „Das Geschrei macht mich so fertig, als hätte man mir den Schläger weggenommen”, sagte einst der Füssener Frank Neupert, der später dann selbst nach Düsseldorf wechselte. „Väterchen Eishockey” Anatolji Tarassow, als Trainer der Architekt der großen Sowjet-Jahre, nannte das Düsseldorfer Publikum nach einem Länderspiel seines Teams gar „das beste der Welt“. Da lag es für einen wie Uli Hoeneß nahe, sich bei dem Hilfe zu holen.

Wer sich damals nach München aufmachte, um ausgerechnet dem großen FC Bayern das Singen beizubringen, ist allerdings nicht mehr bekannt. Auch Marita Wunder kann da nicht helfen, die Fanclub-Vorsitzende hat extra unter alten Weggefährten herumgefragt. Niemand war dabei. Auch die DEG ist ratlos. Vor einiger Zeit war sie selbst auf die Geschichte gestoßen, hatte in ihrem Stadionheft gefragt, wer sich an die Düsseldorfer Abordnung nach München erinnere oder gar dabei war. Niemand meldete sich. Auch in den DEG-Chroniken findet sich dazu nichts. Und wer in München nachfragt, stößt ebenfalls auf fragende Gesichter. Selbst jahrzehntelange Bayern-Beobachter mit Kontakt zur Fanszene wissen nichts Genaues. Irgendwie mal gehört die Geschichte, mehr nicht.