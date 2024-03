Erster Abgang Victor Svensson verlässt die DEG

Ein Problem aber: Svensson war immer wieder verletzt, in jeder seiner fünf DEG-Saisons fiel er mal länger, mal kürzer aus. Von den möglichen 268 Spielen machte er nur 194. In denen schoss er 32 Tore und bereitete weitere 44 vor. Eine ordentliche, aber nicht überragende Quote. Svensson dachte eben immer an beide Seiten des Eises.