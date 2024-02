„Einfach unnötig“ Die Düsseldorfer EG und das Spiel mit dem Feuer

Zwischen ausgelassener Partystimmung und purer Ernüchterung lagen exakt fünf Minuten und 38 Sekunden. In dieser kurzen Zeitspanne brachte es die Düsseldorfer EG gegen die Schwenninger Wild Wings tatsächlich fertig, aus einer komfortablen 4:0-Führung ein knappes 4:3 werden zu lassen. Da wurde es selbst dem so erfahrenen Niki Mondt auf der Tribüne im Rather Dome etwas mulmig zumute. „Da kamen Erinnerungen hoch“, sagte der Manager der DEG nach dem Spiel in der Mixed Zone.