Entscheidung im Penaltyschießen DEG gewinnt wildes Spiel gegen Bremerhaven

Er wolle „Pucks zum Tor bringen“ und versuchen, „meinen Mitspielern in der Offensive zu helfen“, hatte Adam Payerl vor dem Spiel gesagt Also das Übliche, wenn Eishockeystürmer gefragt werden, was ihre Aufgabe bei einem neuen Team ist. Meist bleibt es dann beim Versuch, erst recht, wenn der Wechsel in der Saison passiert und keine Zeit ist, um sich an das neue Umfeld und die neuen Kollegen zu gewöhnen. So war es ja bei Adam Payerl, erst am Samstag machte die Düsseldorfer EG den Wechsel offiziell, am Sonntag gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven stand er gleich auf dem Eis. Und es dauerte keine fünf Sekunden, da hatte er sein Versprechen eingelöst: Der Kanadier gewann das Bully, zog zum Tor, und als der Schuss von Sinan Akdag dann angeflogen kam, fälschte Payerl ihn zum 1:0 ab. Einen besseren Einstand kann man sich ja gar nicht wünschen.