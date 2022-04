Nach dem Viertelfinal-Aus : Wo steht die Düsseldorfer EG?

Die Düsseldorfer Spieler verabschieden sich nach dem Play-off-Aus gegen München von den Fans. Hier: Victor Svensson. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Analyse Düsseldorf Großer Name, große Geschichte – doch in der Gegenwart ist die DEG ein Klub, der mit schmalem Budget um die Play-offs kämpft. Das klappte zuletzt auf beeindruckende Weise. Langfristig dürfte das aber nicht reichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Es war Mitte Februar, das deutsche Team stand vor dem Start ins Olympia-Turnier, das Fernsehen übertrug live. Im Studio saß Andreas Niederberger. Wie üblich wurden der Gast und seine Sportart mit einem Filmchen vorgestellt. Da hätte man vor allem alte Bilder von Länderspielen erwartet, Niederberger hat mehr als 200 gemacht, und es ging ja um die Nationalmannschaft. Doch zu sehen: Brehmstraße, rot-gelbe Strickpullis, Wunderkerzen, im Hintergrund lief das Altbierlied. Es gab dann noch ein paar historische Spielszenen, aber der Star des Beitrags war die alte Halle. Für viele Menschen bis heute Synonym für die großen deutschen Eishockey-Tage.

Lesen Sie auch Saisonbilanz : Das Abschlusszeugnis der DEG-Stürmer

Bei der Düsseldorfer EG selbst hören sie das gar nicht so gern. Natürlich lieben sie ihr altes Stadion, die Mythen und Geschichten, aber die können auch belasten, wenn das alles größer ist als die Gegenwart. Bei der DEG ist das ganz sicher so. Die letzte Meisterschaft ist 26 Jahre her. Vergangene Woche schied die DEG in einer mäßig gefüllten Halle im Viertelfinale aus. Trotzdem feierten die Fans. Man ist genügsam geworden beim alten Serienmeister. Heute erfreut man sich an einem jungen Team, das die reiche Konkurrenz ins Schwitzen bringt.

Info Die DEG feiert Samstag eine Party mit den Fans Im Rather Dome feiert die Düsseldorfer EG am Samstag gemeinsam mit den Fans eine große Saison-Abschlussfeier – mit Autogrammstunde, einem Bühnenprogramm, Live-Musik und einer Tombola. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Autogramme geben die Spieler zwischen 16 und 17.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr spielen die Swinging Funfares. Das Bühnenprogramm endet gegen 20 Uhr.

Was sagt das alles aus über die DEG 2022? Wo steht die im 87. Jahr ihrer Existenz? Nachgefragt bei Niki Mondt. Gebürtiger Düsseldorfer, Ex-Profi und seit 2017 Manager. Doch er winkt ab: „Ich bin subjektiv“, sagt er, um es dann doch zu versuchen: „Natürlich ist die DEG aufgrund ihrer Tradition eine der größten Marken im deutschen Eishockey. Sportlich gehören wir aktuell nicht in die Top-Acht, aber als Gesamtpaket schon. Und unser Ziel ist es, auch sportlich wieder dahin zu kommen.“

Lesen Sie auch DEG in der Einzelkritik : Abschlusszeugnis für die Torhüter und die Verteidiger

Das sieht Geschäftsführer Harald Wirtz ähnlich – und verfährt nach dem Motto: ein Schritt zurück, zwei nach vorne. Wirtz hat dem Klub 2021 einen Sparkurs auferlegt, „um aus der Abhängigkeit von den Gesellschaftern zu kommen“, wie er damals sagte. Zwar ist es in der DEL üblich, dass die Mäzene am Ende den Deckel zahlen, doch Wirtz will das bei der DEG nicht mehr erleben: „Keine neuen Schulden.“ Nur wer seriös wirtschafte, werde attraktiv für neue Geldgeber. Zwar braucht es auch Erfolg auf dem Eis, aber der ist Definitionssache. Für die DEG reichten dieses Jahr ein neunter Platz und eine gewonnene Play-off-Runde. Weil sie das mit einem jungen wie leidenschaftlichen Team schaffte.

Entsprechend ist die Laune. Auch außerhalb, Mondt und Trainer Harold Kreis werden aus der ganzen Liga gelobt für ihren Mut, jungen Spielern Verantwortung zu geben. Und weil Mondt es geschafft hat, Leistungsträger zu halten und neue Talente anzulocken. Topspieler wie früher sind weiter nicht zu bekommen, aber Kreis sieht den Klub, den er nun verlässt, auf dem richtigen Weg: Zwar sei „alter Erfolg keine Garantie für künftigen, aber wir haben einen guten Ruf, die DEG wird weiter gute Spieler verpflichten können.“ Und überhaupt: „Wenn man an Düsseldorf denkt, denkt man an eine Spitzeneishockeymannschaft.“

Das stimmt sportlich so nicht, aber auch im Ligabüro weiß man um die Zugkraft des Klubs. Gerade wenn es gegen Köln geht. Zwar sind auch die Haie weit weg von Titeln, die gehen nach Berlin, Mannheim, München, wo mehr Geld ist. Aber das Derby ist und bleibt Deutschlands größtes Eishockeyspiel. Zwei der vier Winter Games in großen Fußballstadien fanden zwischen Düsseldorf und Köln statt. Und als die DEL sich 2020 nach der langen Corona-Pause zurückmeldete, tat sie das mit Haie gegen DEG. Nicht mal das Finale erreichte eine höhere TV-Quote.