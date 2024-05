Zwei Profis, ehemalige Weggefährten und der Manager So viel Düsseldorfer EG steckt in der Eishockey-WM

Der heißt übrigens Daniel Fischbuch und ist in Düsseldorf bestens bekannt. Und er ist nicht der einzige. Es steckt sogar deutlich mehr DEG in dieser WM, als man mit Blick auf die aktuelle Lage des Klubs erwarten dürfte. Neben Fischbuch gibt es in Tobias Eder (Berlin) und Mathias Niederberger (München) zwei weitere deutsche Nationalspieler, die vor nicht allzu langer Zeit noch ein rot-gelbes Trikot trugen. Und nicht zu vergessen Maksymilian Szuber. Der 21-Jährige, der kürzlich sein Debüt in der nordamerikanischen Eliteliga NHL feiern durfte, hat einst mit dem Eishockeyspielen an der Brehmstraße begonnen.