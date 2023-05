Eishockey-Helden gelandet Kreis findet Empfang „fantastisch“ - Ehl ist sprachlos

Teile der Mannschaft landeten auch in Düsseldorf und wurden unter großem Jubel von zahlreichen Fans empfangen. Darunter war natürlich auch Alexander Ehl von der Düsseldorfer EG. „Mir fehlen noch ein bisschen die Worte“, sagte er in einer Instagram-Story der DEG am Flughafen, bevor er freudig seine Silbermedaille in die Kamera hielt. „Das ist natürlich unbeschreiblich. Ich bin echt sprachlos.“