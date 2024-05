Vor WM-Viertelfinale gegen die Schweiz Bundestrainer Kreis verteilt Lob an DEG-Stürmer Ehl

Harold Kreis war dafür übrigens nicht verantwortlich. Der Gedanke lag nahe, wer ausgezeichnet wird, entscheiden ja die Trainer. Aber das war trotzdem kein Geschenk aus alter Verbundenheit. Der Bundestrainer hatte Ehl in ihrer gemeinsamen DEG-Zeit zwar stets gefördert, ihm schon als Neuling in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) viel Eiszeit gegeben. Aber die Ehrung habe „der Serge“ zu verantworten, sagt Kreis, also Co-Trainer Serge Aubin, im Hauptberuf Meistercoach der Eisbären Berlin. Was nicht bedeutet, dass Kreis die Wahl nicht mitgegangen wäre.