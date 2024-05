Trikots, Spiele, DJ Sieben Besonderheiten einer Eishockey-Weltmeisterschaft

So eine Eishockey-WM ist eine Mischung aus Sport und Party. In einer Tour dröhnt Stimmungsmusik aus den Boxen, ständig werden die Fans über den Videowürfel zum Mitmachen animiert und anderweitig unterhalten, dazu gibt es einen DJ in der Halle. Das kann hin und wieder witzig, aber auch sehr anstrengend sein, zumal sich die Songs und Clips ständig wiederholen. Wer auf eine eher puristische Fankultur steht, ist bei einer Eishockey-WM falsch. Allerdings ist noch nicht klar, ob das Programm in Deutschland auch so bunt und kreischend wird wie zuletzt in anderen Ländern.