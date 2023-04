Eishockey-Nationalteam Drei DEG-Spieler kämpfen um WM-Plätze

Die Ergebnisse sorgten zuletzt für wenig Freude bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft: vier Spiele, drei Niederlagen. Nun gibt es in Testspielen Wichtigeres als die Anzeigetafel, aber man tritt keinem zu Nahe, wenn man anmerkt, dass auch spielerisch noch Luft nach oben ist. Nun steht die dritte Phase der Vorbereitung auf die WM im Mai in Finnland an. Am Dienstag kam das Team in Landshut zusammen, am Donnerstag geht es für zwei weitere Testspiele in die Slowakei.