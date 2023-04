DEG-Profis beim Nationalteam Fischbuch trifft bei DEB-Sieg, Ehl lobt Neuzugang Mebus

Dort verriet Ehl auch, dass er für Neuzugang Oliver Mebus nicht den Fremdenführer spielen muss, weil der Hüne, der aus Nürnberg an den Rhein wechselt, ja neu in Düsseldorf ist. „Nein, er ist abgeklärt und gut informiert. Er hat ja lange in Köln und Krefeld gespielt und da kennt man sich eh in Düsseldorf ganz gut aus. Der Olli weiß, was zu tun ist und wo er hin muss“, wird Ehl zitiert.