Eder, Ehl, Blank und Zitterbart : DEG-Spieler überzeugen beim Deutschland-Cup

Torschütze Tobias Eder (rechts) jubelt mit Dominik Bokk beim Deutschland-Cup über den Treffer zur 2:0-Führung gegen die Slowakei. Foto: dpa/Marius Becker

Krefeld Gleich vier Düsseldorfer waren beim Turnier in Krefeld für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Start – und das Quartett wusste zu überzeugen. Das sorgte sogar für zuvor nicht gekannte Reaktionen auf den Zuschauerrängen in der Nachbarstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Es kommt nicht häufig vor, dass Spieler der Düsseldorfer EG vom Krefelder Eishockey-Publikum gefeiert werden. Normalerweise werden sie dort eher beschimpft. Doch dieser Tage war das anders. Sei es als Torschütze, als Vorbereiter oder hinterher mit dem ganzen Team als Sieger – da gab es viel Applaus, teilweise wurden gar die Namen der Düsseldorfer gerufen. Was aber nicht daran lag, dass DEG und Pinguine seit dieser Saison kooperieren, sondern daran, dass Tobias Eder, Alexander Ehl, Alexander Blank und Luca Zitterbart das DEG-Trikot gegen das der Nationalmannschaft getauscht hatten.

Die hatte sich von Dienstag bis Sonntag in Krefeld getroffen. Zum fünften und vorerst letzten Mal stand dort der Deutschland-Cup an, die DEG stellte mit vier Spielern sogar das zweitgrößte Kontingent aller Klubs. Und hinterher wurde gefeiert: Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) gewann alle drei Spiele und durfte sich danach mit dem Pokal fotografieren lassen. Was auch an den Düsseldorfern lag, die allesamt gute Tage beim Team von Bundestrainer Toni Söderholm erlebten.

Lesen Sie auch Flexibel wie ein Taschenmesser : Warum Eder für das DEB-Team besonders wichtig sein kann

Info Die DEG sinnt gegen Frankfurt auf Revanche Nach der Länderspielpause geht es nun wieder in den Klubs weiter. Die DEG (Platz sieben) hat am kommenden Wochenende ein Spiel: Am Freitagabend (19.30 Uhr) kommt Frankfurt im Dome vorbei. Mit den Löwen haben die Düsseldorfer noch ein paar Rechnungen offen nach zwei unnötigen Niederlagen mit späten Gegentreffern. Am Sonntag hat die DEG dann spielfrei.

Der hatte diesmal weitestgehend auf erfahrenes Personal verzichtet, das Durchschnittsalter lag bei rund 24 Jahren. Da sei es ja „logisch, dass da Spieler von uns bei sind, weil wir seit Jahren junge Spieler fördern“, sagte im Vorfeld DEG-Manager Niki Mondt, der ebenfalls in Krefeld war. Und das nicht nur, um wie Daniel Kreutzer und Tino Boos am Freitagabend bei einer Gala in die Hall of Fame (Ruhmeshalle) des deutschen Eishockeys aufgenommen zu werden. Mondt war auch beruflich da, traf sich mit Kollegen aus der DEL, tauschte sich mit Trainern und Spielerberatern aus. Die aktuelle Saison mag zwar nicht mal 20 Spiele alt sein, aber für die Kaderplaner geht es bereits um die nächste. Weswegen er nicht immer zum Eishockeyschauen gekommen sei, aber das, was er sah, gefiel ihm: „Die Jungs haben sehr gut gespielt, darüber freue ich mich“, sagte Mondt hinterher. „Auch wenn sie jetzt keine Pause hatten, kommen sie mit einem sehr guten Gefühl zurück zu uns.“

Das dürfte besonders für Tobias Eder gelten, der eine nachdrückliche Bewerbung für weitere Einladungen abgab. Gemeinsam mit Nürnbergs Daniel Schmölz war er der Toptörjäger des deutschen Teams. Zweimal hatte Eder in den drei Spielen getroffen, beide Mal in Überzahl, wo er auf der Position zentral vor dem Tor spielte, schnell abschloss, starke Pässe zeigte und durch viel Bewegung immer anspielbar war. Für ihn besonders schön: Sein erstes Länderspieltor überhaupt beim 3:0 am Samstag gegen Österreich hatte sein Bruder Andreas Eder (Red Bull München) vorbereitet. Hinterher schaute der Düsseldorfer dann auf „wundervolle Tage mit der Nationalmannschaft“ zurück. „Von Tag eins an hat jeder hart gearbeitet. Wir haben uns jeden Tag verbessert und unser Bestes gegeben“, sagte Eder, der auch in Unterzahl und bei Fünf-gegen-Fünf starke Szenen hatte. Lediglich im letzten Spiel am Sonntag gegen die Slowakei (3:0) war seine Reihe einige Male hinten eingeschnürt. Aber dass Eder mit elf Torschüssen die meisten des gesamten Turniers hatte, kam nicht von ungefähr.