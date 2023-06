Top-Center gefunden Warum der Transfer von DEG-Zugang Phil Varone auch für Skepsis sorgt

Plötzlich ging alles schnell. Noch Mitte vergangener Woche erzählte Niki Mondt von einigen Absagen auf dem Transfermarkt. Er sei zwar bereits in Gesprächen mit neuen Mittelstürmer-Kandidaten für die Düsseldorfer EG, aber überstürzen müsse er nichts, die Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beginnt ja erst im September. Und überhaupt: „Generell verfalle ich da nicht in Panik“, sagte der Manager – um dann nur wenige Tage später doch einen Vertragsabschluss zu verkünden: Philip, genannt Phil, Varone, wird die DEG verstärken. Der 32-jährige Kanadier hat für ein Jahr am Rhein unterschrieben.