Wechsel nach Köln? : Torwart Pantkowski verlässt die DEG

Düsseldorf Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Torhüter Mirko Pantkowski verlässt die DEG. Auch Stürmer Mike Fischer kehrt dem Düsseldorfer Eishockeyklub den Rücken. Wohin es das Duo womöglich zieht.

Die Düsseldorfer EG braucht für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen neuen Torhüter. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat sich Mirko Pantkowski gegen die DEG entschieden und einem anderen DEL-Klub angeschlossen. Dem Vernehmen nach hat er bei den Kölner Haien unterschrieben. Zudem wird Stürmer Mike Fischer die DEG verlassen, auch er soll Gerüchten zufolge im Rheinland bleiben, demnach läuft er künftig für die Krefeld Pinguine in der DEL2 auf.