Halsverletzungen im Eishockey Todesfall Johnson weckt bei DEG Erinnerung an Goepfert-Drama

Der ehemalige NHL-Profi Ustorf erlebte eine ähnliche Situation während seiner aktiven Karriere am eigenen Leib, als er eine Kufe an den Hals bekam. Damals kam er glimpflich davon, lediglich zwei kleine Striche auf der Haut blieben zurück. Unfälle wie diese kämen immer mal wieder vor, so Ustorf weiter, „aber halt noch nie mit so einem tragischen Ende". Auch deswegen kündigte die DEL an, das Thema Halsschutz auf die Agenda setzen zu wollen. „Beim nächsten Treffen der Sportlichen Leiter wird der Halsschutz Thema sein“, teilte ein DEL-Sprecher am Sonntag mit. Ustorf selber hat sich bereits Gedanken gemacht und schlägt unter anderem Rollkragen oder schützende Hemden vor. Ähnliches gebe es bereits aus schnittfestem Material für Hände, Füße sowie den Knöchelbereich, wo „relativ viele“ Schnittverletzungen auftreten würden.