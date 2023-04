Vom Co- zum Cheftrainer So will Thomas Dolak die DEG zum Erfolg führen

Man kann nicht gerade behaupten, dass es Thomas Dolak bislang an Beschäftigung gemangelt hat. Vor ein paar Wochen wurde er zum zweiten Mal Vater, und auch der Job als Assistenztrainer der Düsseldorfer EG bot selten Freizeit – erst recht nicht in den Play-offs und mit dem ganzen Berg an Arbeit, der nach dem Saisonende auf ein Eishockeyteam wartet. Und dennoch hat sich Dolak nun entschieden, in die erste Reihe zu wechseln und die Intensität noch mal zu erhöhen: Vergangene Woche unterschrieb er seinen ersten Vertrag als Cheftrainer in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Bei einem Klub, der seitdem mehrfach kundgetan hat, dass es nach vier Viertelfinal-Niederlagen in Folge bald mal wieder ein Halbfinale sein darf. Obwohl die DEG auch nächste Saison nicht zu denen gehören wird, die sich ein Top-vier-Team zusammenkaufen können. Im Gegenteil: Es wanderten Topspieler ab.