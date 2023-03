Seit der Saison 1994/95 So schnitt die DEG in den Play-offs ab

Saison 2000/01

Modus: Die gesamten Play-offs wurden im Modus „Best-of-Five“ gespielt.

Meister: Adler Mannheim

So schnitt die DEG ab: Nach der Rückkehr in die DEL landete die DEG am Ende der Vorrunde auf Tabellenplatz elf, wodurch sie den Sprung in die Play-offs verpasste.