Gut gelaunt in die Sommerpause So lief die Saisonabschlussfeier der DEG

Irgendwann ging es nicht mehr, irgendwann konnte Alexander Barta seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Schon vergangene Woche nach dem Play-off-Aus der Düsseldorfer EG war der Kapitän kurz davor, behielt am TV-Mikrofon so gerade noch die Fassung. Doch als sich Barta und der Rest der DEG an diesem Samstag im Dome von ihren Fans verabschiedeten, war es um ihn geschehen. Unter der Woche hatte der Eishockeyklub ja das Karriereende des 40-Jährigen vermeldet, nach mehr als 20 Jahren und 1000 Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist nun Schluss. Also durfte er am Ende der Feier alleine auf die Bühne, bekam eine von den Toten Hosen unterschriebene Single ihres Klassikers „Hier kommt Alex“ überreicht. Und als der Song dann aus den Boxen kam und die Fans lauthals mitsangen, musste es raus. Erst zitterte Bartas Unterlippe, dann gab er nach und ließ die Tränen kullern.