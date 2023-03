Fragen und Antworten So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga

Der ERC Ingolstadt, 2014 Überraschungsmeister, spielte seine beste Punkterunde seit 17 Jahren und sicherte sich zum dritten Mal Platz zwei in der DEL. Der neue Trainer Mark French hat für mehr Konstanz in den Leistungen gesorgt. Ganz anders als bei den Mannheimer Adlern, die zwischen den Extremen hin- und her pendelten. Nach fünf Niederlagen in Folge überzeugte der achtmalige Meister am vergangenen Wochenende mit Siegen gegen Ingolstadt und Düsseldorf in Play-off-Form. Doch schon der Viertelfinalgegner hat es in sich: Die Kölner Haie sind mit fünf Erfolgen aus den vergangenen sechs Spielen neben München die Mannschaft der Stunde. Nicht zu unterschätzen sind die Straubing Tigers, die nach 2020 und 2022 zum dritten Mal unter den Top Vier landeten.