1:3-Niederlage Siegesserie der DEG endet in Ingolstadt

„Wir haben es nicht geschafft, genug Druck in der offensiven Zone auszuüben, um auch ein dreckiges Tor zu schießen. Und auf der anderen Seite haben wir es Ingolstadt im zweiten Drittel zu leicht gemacht, genau diese Tore zu schießen“, sagte Bernhard Ebner danach am TV-Mikrofon. Eine treffende Analyse, denn obwohl die DEG bis zur 26. Minute geführt hatte, schien sie nie so richtig anzukommen. Das galt zunächst für beide Teams, weil das Spiel früh unterbrochen werden musste. Aus dem Karneval feiernden Gästeblock war Konfetti aufs Eis geregnet. Als es weiterging, schoss Tobias Eder dann zwar in der 14. Minute das erste Tor, aber zufrieden war er in der Drittelpause dennoch nicht: „Wir sind relativ glücklich 1:0 in Führung“, sagte er bei Magentasport. „Wir spielen hinten nicht schlau genug, nicht konsequent genug. Wir wissen, dass die gut umschalten, verlieren an der blauen Linie aber zu viele Scheiben.“