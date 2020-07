Eishockey : DEG stellt sich auf späteren Saisonstart ein

Trainer Harold Kreis hofft auf Spiele noch in diesem Jahr. Foto: Benefoto

Düsseldorf Die DEL beginnt erst im November. Die Klubverantwortlichen sind gelassen. „Selbst wenn wir erst am 1. Januar starten, bekämen wir eine Hauptrunde noch hin“, sagt Nicki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG. Bevor man aber die Hauptrunde verkleinere, würden zunächst die Play-offs verkürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Mertens

Es hatte sich bereits angedeutet und schon in Kürze soll es auch offiziell bekanntgegeben werden: Die Saison 2020/21 der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wird nicht, wie ursprünglich geplant, am 18. September beginnen. Als Starttermin wird mittlerweile der 1. November angepeilt. Da jedoch im gleichen Monat auch der Deutschland-Cup ausgetragen werden soll, ist es denkbar, dass die DEL auch erst nach dieser Länderspielpause in die neue Saison startet. Mit der Bekanntgabe der finalen Entscheidung durch die DEL ist in Kürze zu rechnen.

Am vergangenen Freitag einigten sich die Vertreter der 14 Erstliga-Vereine auf die Verschiebung des Saisonstarts. Der Hintergrund ist das derzeit bis zum 31. Oktober geltende Verbot von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie. Da die Eishockey-Clubs jedoch existenziell auf die Zuschauer-Einnahmen angewiesen sind, ist ein pünktlicher Saisonstart vor leeren Rängen, wie zuletzt etwa in der Fußball-Bundesliga, keine denkbare Option. Ein Saisonstart frühestens am 1. November bedeutet jedoch zugleich, dass sechs Wochen aus dem Spielplan wegfallen, die jedoch nach hinten heraus nicht beliebig angehängt werden können. Zwar wurde der Start der Weltmeisterschaft bereits um zwei Wochen nach hinten verschoben auf den 21. Mai, doch viel Spielraum verschafft das der DEL nicht. Eine Verkürzung der Hauptrunde steht aktuell jedoch offenbar (noch) nicht zur Diskussion. Entsprechende Gedankenspiele, etwa nur zwei statt vier Duelle gegen jeden Gegner auszutragen und somit die Gesamtzahl der Spiele von 52 auf 26 zu senken, wurden bisher nicht weiter verfolgt. „Das Ziel sind 52 Spiele, damit jeder Klub seine garantierten 26 Heimspiele hat“, betont Nikolaus Mondt, Sportlicher Leiter der DEG.

Eine Verkürzung der Hauptrunde würde zwar Spielraum im Kalender verschaffen, die Löcher in den Etats bei den Vereinen jedoch vergrößern. Das kürzlich verabschiedete Konjunkturprogramm der Bundesregierung kommt ohnehin genau passend, könnte dies pro Verein doch eine Sonderzahlung von bis zu 800.000 Euro bedeuten.

Und über allem schwebt zudem die Gefahr, dass das Verbot von Großveranstaltungen über den Oktober hinaus verlängert wird. „Selbst wenn wir am 1. Januar starten, bekämen wir eine Hauptrunde noch hin“, gibt sich Mondt jedoch noch gelassen. Bevor man aber die Hauptrunde verkleinere, würden zunächst die Playoffs verkürzt.

Die gleiche Zahl an Hauptrundenspielen in einem kürzeren Zeitfenster bedeutet nicht nur für die Fans angesichts einer Vielzahl an Spielen unter der Woche eine Mehrbelastung. Ungleich größer wird diese für die Aktiven sein. Entsprechend dürfte auch die DEG noch einmal aktiv werden, sobald absehbar ist, wann der Puck wieder über das Eis rutschen darf. Aktuell umfasst der Düsseldorfer Kader sieben Verteidiger und 13 Stürmer. „Für eine komplette Saison mit mehr Spielen in kürzerer Zeit ist das natürlich zu wenig“, bekennt Mondt, „wir warten aber ab bis wir wissen, wann und wie es weitergeht.“