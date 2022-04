2:4 gegen München : DEG-Saison endet im Play-off-Viertelfinale

Henrik Haukeland (Red Bull München,) Alexander Barta (Düsseldorfer EG) und Daryl Boyle von (v.l. Red Bull München) im Dreikampf. Foto: RP/Birgit Häfner

Düsseldorf Auch im vierten Spiel der Serie hält die DEG gegen den haushohen Favoriten aus München mit, hat sogar die besseren Chancen. Am Ende heißt es dennoch 2:4, die dritte und entscheidende Niederlage. Die Fans feiern ihr Team dennoch.

Das Spiel war schon seit mehr als 20 Minuten vorbei, da sangen die Fans der Düsseldorfer EG immer noch. Unten auf dem Eis standen die müde und abgekämpft wirkenden Spieler und blickten ins Leere, oben auf den Tribünen wurden Schals in die Höhe gehalten und Fahnen geschwenkt. Das waren Szenen, wie man sie normalerweise nach großen Siegen erlebt, aber zu feiern gab es eigentlich gar nichts. Trotzdem blieben tausende Fans noch da. Es wird ja einige Monate dauern, bis es wieder ein Eishockeyspiel in Düsseldorf zu sehen geben wird, denn am Samstagabend verlor die DEG das vierte Viertelfinalspiel gegen den EHC Red Bull München mit 2:4. Und weil das die dritte Niederlage war, verlor die DEG auch die Play-off-Serie mit 1:3. München zieht weiter ins Halbfinale, für die Düsseldorfer ist die Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vorbei.

Damit endete auch die Zeit von Trainer Harold Kreis und mehreren Spielern in Düsseldorf. Wer das genau sein wird, wird erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben, mit manchem wird auch noch verhandelt. Aber das war am Samstagabend ohnehin noch kein Thema. Da ging es um das Spiel und die Serie gegen München. In beidem hatte sich die DEG teuer verkauft. Zwar konnte nachher niemand behaupten, dass sich hier das falsche Team für das Halbfinale qualifiziert hatte, aber chancenlos war die DEG nicht. Im ersten Spiel traf sie im letzten Drittel beim Stand von 2:2 den Pfosten, das zweite Spiel gewann sie, und auch wenn sie im dritten Duell am Gründonnerstag erstmals wirklich unterlegen war, hatte sie Möglichkeiten, in Führung zu gehen oder spät auszugleichen.

Nun im vierten war ebenfalls etwas drin. Zwar erwischten diesmal der EHC den besseren Start, ging nach feiner Einzelleistung von Yasin Ehliz schon früh in Führung. Doch mit ihrer ersten Überzahl war die DEG im Spiel, der Ausgleich durch Alexander Ehl in der zehnten Minute war verdient. Und das wäre das 1:1 auch nach 20 Minuten gewesen. Nur hatte Münchens Zach Redmond etwas dagegen, zwei Minuten vor der Sirene jagte der dieser Tage zum DEL-Verteidiger des Jahres gekürte US-Amerikaner einen Schlagschuss von der blauen Linie zum 1:2 ins Tor.

So stand es auch nach 40 Minuten, obwohl es auch im zweiten Drittel Chancen auf beiden Seiten gab. Der wie aufgedreht wirkende Alexander Ehl und Tobias Eder hatten die besten für die DEG, die zwischenzeitlich auf 20:9 Torschüsse blicken konnte. Wobei längst nicht alles davon gefährlich war, zu häufig fehlten Spieler vor dem Tor, um EHC-Keeper Henrik Haukeland die Sicht zu nehmen oder auf Nachschüsse gehen zu können.

Insgesamt fehlte in manchen Situationen der allerletzte Biss. Wie ein Spiel, in dem es um alles geht, wirkte das nicht immer. Auch auf den Tribünen, wo sich wieder nur knapp 7500 Zuschauer einfanden. Und durchgängig für Stimmung sorgten nur die in der Ostkurve. Lauter wurde es erst, als die keinesfalls souveränen Schiedsrichter Ende des zweiten Drittels anfingen, für Kleinigkeiten Strafen zu verteilen. Tore fielen bei den folgenden Überzahlspielen allerdings keine. Die DEG hielt sich gar in der kompletten Serie in Unterzahl schadlos.

Das Problem war nur: Bei Fünf-gegen-Fünf waren die Münchener effizienter. Das war auch im letzten Drittel zu sehen, da hatte die DEG abermals mehr Schüsse und Chancen. Und sie kam dann auch zum Ausgleich, Alexander Ehl traf ein zweites Mal. Doch nur 30 Sekunden später schlugen die Münchener zurück. Ausgerechnet durch Philip Gogulla, der nach der Saison zurück nach Düsseldorf kommen wird. Danach versuchte die DEG noch mal alles, kam aber zu selten zu klaren Chancen. Der Treffer von Ben Smith ins leere Tor war dann die Entscheidung.

Kurze Zeit später war die Saison für die DEG vorbei. Eine emotionale und alles andere als einfache Saison, wie Kapitän Alexander Barta übers Hallenmikrofon sagte. Vor allem eine Saison, vor der der DEG kaum etwas zugetraut wurde. Erst recht nicht den Sprung ins Viertelfinale.

Statistik:

Düsseldorfer EG – EHC Red Bull München 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Ebner, Zitterbart – Trinkberger, Geitner – Järvinen, Heinzinger; Angriff: O‘Donnell, MacAulay, Fischbuch – D‘Amigo, Svensson, Ehl – Proft, Barta, Eder – Fischer, Mayenschein, Bittner – Schiemenz Schiedsrichter: MacFarlane/Schrader

Tore: 0:1 (3:49) Ehliz (Ortega), 1:1 (9:15) Ehl (D'Amigo, Svensson), 1:2 (17:57) Redmond (Mauer), 2:2 (43:04) Ehl (D'Amigo, Järvinen), 2:3 (43:30) Gogulla (Mauer), 2:4 (59:50) Smith (Hager)

Zuschauer: 7490

Strafminuten: 6:8

Torschüsse: 35:24