Höchster Saisonsieg : Dezimierte DEG überrennt Bremerhaven

Die Düsseldorfer Macaulay (Mitte) und Fischer bejubeln den Treffer von Cumiskey (nicht auf dem Bild) zum 1:0. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Ohne Trainer Harold Kreis und gleich acht Stammkräfte feiern die Düsseldorfer Eishockey-Profis den höchsten Heimsieg der DEL-Saison. Gegen Bremerhaven heißt es am Ende 6:1.

Von Bernd Schwickerath

Wenn eins noch gefehlt hatte an diesem Eishockey-Abend in Rath, dann war es ein Tor von Brendan O'Donnell. Vorher hatte es so gut wie alles gegeben, was den Fans der Düsseldorfer EG gefällt: Fünf eigene Tore, mehrere gute Paraden ihres Torhüters, harte Zweikämpfe, ein Faustkamp. Nur ein Treffer des Toptorjägers fehlte noch. Bis zur 54. Minute, dann tigerte O'Donnell in Überzahl mit dem Puck durchs Angriffsdrittel, spielte irgendwann doch noch ab, bekam die Scheibe direkt zurück, schoss und war der glücklichste Mann in der Halle. Ein paar Minuten später war es vorbei, da stand es 6:1 für die DEG gegen Bremerhaven, der höchste Heimsieg der Saison, nach dem die DEG weiter auf Play-off-Kurs in der Deutschen Eishockey-Liga ist.

„Wir haben den Plan perfekt umgesetzt“, sagte Cedric Schiemenz und wirkte dabei ordentlich geschafft. Hatten die Gäste ihnen doch einiges abverlangt. Was nicht verwunderlich war: „Schönspielen ist vorbei, ab jetzt wird's dreckig“, hatte Verteidiger Marco Nowak schon nach dem Sieg über Iserlohn am Wochenende gesagt. Weil die Hauptrunde auf ihre Zielgerade eingebogen ist. Und weil derzeit jeder Punkt doppelt wichtig ist – wer weiß schon, wie viele Gelegenheiten zum Punkten es noch gibt? Offiziell stehen noch neun DEG-Termine im Spielplan. Aber Corona rauscht ja gerade wieder durch die Liga, auch bei der DEG, der am Mittwoch gleich acht positiv getestete Spieler fehlten. Zudem Trainer Harold Kreis, weswegen Assistent Thomas Dolak den Chefcoach gab, Hilfe bekam er von Daniel Kreutzer.

Statistik Düsseldorf⇥6 Bremerhaven⇥1 DEG: Tor: Pantkowski (Seidel); Abwehr: Cumiskey, Zitterbart – Geitner, Ebner – Trinkberger; Angriff: Proft, MacAulay, D’Amigo – Ehl, Barta, Schiemenz – O’Donnell, Eder, Ehl – Fischer, Postel

Schiedsrichter: Reneau/Schukies Tore: 1:0 (13:13) Cumiskey (MacAulay, D‘Amigo), 2:0 (25:00) Postel (Fischer, Eder), 3:0 (26:04) Schiemenz (D‘Amigo, Fischbuch/5-4), 3:1 (35:41) Kroogsgaard (McGinn, Friesen), 4:1 (47:45) Ehl (MacAulay, Ebner), 5:1 (51:06) D‘Amigo (MacAulay/4-6), 6:1 (53:06) O‘Donnell (MacAulay, Fischbuch/5-4) Zuschauer: 3457 Strafminuten: 17:13 Torschüsse: 32:38

An den beiden lag es nun, aus dem Personal etwas zu machen. Ganz so schlimm wie im alten Jahr, als die DEG nach ihrem ersten großen Corona-Ausbruch über Wochen mit einem Notkader antreten musste, war es diesmal aber nicht. Auf dem Spielberichtsbogen standen zwei Torhüter, fünf Verteidiger und elf Stürmer. Die benötigten allerdings ein paar Minuten. Zunächst war das ein seltsam emotionsloses Spiel ohne viel Tempo oder Härte – vor allem von der DEG, die gleich in mehrere Konter rannte und nach ein paar Minuten auf 1:8 Schüsse blickte. Dennoch ging sie in der 14. Minute in Führung. Kyle Cumiskey schoss, ein Bremerhavener fälschte ab. Das war nicht nur im Zustandekommen glücklich, das entsprach auch nicht dem Spielverlauf. Erst danach wurde die DEG besser, weil auch die Gäste immer wieder Lücken boten. Kurz vor Drittelende wäre in Überzahl wäre fast noch das 2:0 gefallen.

Das fiel dann im zweiten Drittel durch Niklas Postel. Nur knapp eine Minute später legte Cedric Schiemenz in Überzahl nach. Drei Tore bei zwölf Schüssen, so effizient präsentierte sich die DEG in dieser Saison selten. Was sie und die nur knapp 3500 Fans sichtlich beflügelte. Unten auf dem Eis war nichts mehr von einem ersatzgeschwächten Kader zu sehen, oben wurden selbst Defensivaktionen bejubelt. Ein paar Minuten lang wirkte es so, als würde die DEG die immer fahriger werdenden Gäste jetzt abschießen. Doch so kam es (noch) nicht, vor der zweiten Sirene schlugen die Bremerhavener zurück, hatten noch weitere Chancen. Es war dem guten Mirko Pantkowski (37 Paraden) im DEG-Tor zu verdanken, dass es mit einem 3:1 ins letzte Drittel ging.