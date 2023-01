Ex-DEG-Trainer Harold Kreis – der Gentleman hinter der Bande

Mittlerweile ist er in Schwenningen, und wird das vorerst weiter tun. Erst wenn die Saison der Wild Wings vorbei ist, geht es zum DEB. Für Co-Trainer Alexander Sulzer gilt das Gleiche in Bremerhaven. Könnte also eng werden vor der WM im Mai in Finnland. Aber die Ziele sind groß: Viertelfinale und Olympia-Qualifikation. Kreis reagiert darauf verhalten, er habe „die Ziele zur Kenntnis genommen“. Sie seien auch realistisch, aber versprechen kann man nichts in einer Sportart, in der man immer erst kurz vor dem Turnier weiß, wer nach den Play-offs noch genug im Tank hat. Kreis‘ Vorteil: Die Liste potenzieller WM-Fahrer ist länger geworden. Generell habe sich die DEB-Auswahl „sehr gut entwickelt“, auch was „Überzeugung und Selbstvertrauen“ angehe. Man gehe in kein Spiel mehr, um nicht zu hoch zu verlieren. Das ist auch sein Anspruch, mit einer aktiven Spielweise.