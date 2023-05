Mögliche Verstärkung Dieser Nationalspieler soll zur DEG wechseln

Vier Verteidiger haben die Düsseldorfer EG nach dem Saisonende in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bislang verlassen – darunter in Justus Böttner (Nürnberg Ice Tigers), Niklas Heinzinger (Bietigheim Steelers) und Luca Zitterbart (Ziel unbekannt) drei Spieler aus der Kategorie „jung, talentiert und entwicklungsfähig“. Aber wie das so ist als junger Abwehrspieler, erlebten sie immer wieder Schwankungen. Nicht umsonst saßen sie auch mal auf der Tribüne oder spielten für den Kooperationspartner aus Krefeld.