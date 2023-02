Vor dem Nürnberg-Spiel MacAulay verlängert seinen Vertrag bei der DEG

Der Kanadier spielt seit 2021 für den Düsseldorfer Traditionsverein und hat sowohl in der vergangenen als auch in der aktuellen Spielzeit seine Torgefährlichkeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) unter Beweis gestellt. In 109 DEL-Spielen sammelte der Center insgesamt 72 Scorerpunkte (28 Tore, 44 Tore. Allein in den vergangenen vier Partien steuerte der 30-Jährige fünf Tore sowie einen Assist bei. Das Ergebnis: Vier DEG-Siege am Stück.