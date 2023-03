LIVE Live-Ticker zum Nachlesen Die DEG muss in die Pre-Play-offs – Köln feiert den Viertelfinaleinzug

Düsseldorf · Jubel in Köln, Frust in Düsseldorf: Die Kölner Haie haben am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde die DEG noch von Platz sechs verdrängt und dürfen sich über das Direkttickt für das Play-off-Viertelfinale freuen. In unserem Live-Ticker können sie Höhepunkte noch einmal nachlesen.

05.03.2023, 16:15 Uhr

Kölns Nicholas Bailen (7) und Jonathan Matsumoto (l) und Düsseldorfs Alec McCrea und Luca Zitterbart versuchen an den Puck zu kommen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Das sind die Zuschauerzahlen der DEL-Teams 2022/23

Das ist der DEG-Kader für die Saison 2022/23

Das sind die Rekordspieler der DEG Maximilian Lonn Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker!

Heute geht in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) der letzte Spieltag der Hauptrunde über die Bühne. Und vor allem für zwei Mannschaften heißt es am heutigen Sonntag: Sekt oder Selters. Wer schnappt sich das letzte Direktticket für das Play-off-Viertelfinale? In der Verlosung sind mit der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien nicht nur zwei große Traditionsvereine der DEL, sondern auch ebenso große Rivalen.



Beide Teams kämpfen im Fernduell um den begehrten Platz. Während die DEG im heimischen Rather Dome die Adler Mannheim empfängt, bekommen es die Haie daheim mit dem Tabellenletzten, den Bietigheim Steelers, zu tun. Spannung im Herzschlagfinale ist garantiert.



Wir versorgen euch hier mit den wichtigsten Infos und sind für euch ab 14 Uhr live dabei, wenn es auf dem Eis zur Sache geht. Maximilian Lonn Das war es! Die DEG verliert mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die Adler Mannheim und muss nun am Dienstag in den Pre-Play-offs nachsitzen. Die Kölner Haie dagegen dürfen sich dagegen über den letzten Startplatz im Play-off-Viertelfinale freuen. Maximilian Lonn Bietigheim erzielt währenddessen das 2:7 in Köln. Maximilian Lonn Es sieht stark nach Pre-Play-offs aus für die DEG und sie würde - Stand jetzt - am Dienstag auf die Löwen Frankfurt treffen. Maximilian Lonn War das die Vorentscheidung? Mannheim markiert das 4:0 - das könnte es schon gewesen sein für die DEG (48.). Maximilian Lonn Die DEG ist wieder komplett. Maximilian Lonn Es soll nicht sein. Kousa vergibt gegen Tiefensee. Maximilian Lonn Es gibt einen Penalty für die DEG! Maximilian Lonn Auch in Köln läuft inzwischen das letzte Drittel. Maximilian Lonn 44 Minuten gespielt und die DEG muss die nächsten 2 Minuten in Unterzahl überstehen. Fischbuch muss wegen eines Stockschlags auf die Strafbank. Maximilian Lonn Das letzte Drittel läuft in Düsseldorf. Maximilian Lonn In Köln steht es übrigens 6:1 für die Haie - dort dürfte die Messe gelesen sein. Maximilian Lonn Pause in Düsseldorf. Jetzt wird es ganz, ganz schwer. Will die DEG noch eine Chance aufs Viertelfinale haben, muss sie im letzten Drittel drei Tore aufholen. Maximilian Lonn Frankfurt erzielt derweil den Ausgleich gegen Augsburg. Maximilian Lonn Es riecht nach Pre-Play-offs in Düsseldorf! Die Mannheimer erhöhen auf 3:0, während Köln parallel auf 5:1 stellt.



Maximilian Lonn Und die DEG ist in Unterzahl. Maximilian Lonn In Köln steht es mittlerweile 4:1 für die Haie. Maximilian Lonn Und da ist die Chance für die DEG, doch Adler-Goalie Tiefensee hält stark. Maximilian Lonn Wie reagiert die DEG? Aktuell sieht es nicht danach aus, als würden die Hausherren auf 1:2 stellen (34.) Maximilian Lonn Schauen wir auf die anderen Plätze - und da führt Augsburg in Frankfurt mit 2:1, während die Eisbären Berlin daheim mit 2:1 gegen Schwenningen führen. Bleibt es dabei, muss die DEG in den Pre-Play-offs gegen den amtierenden Meister Berlin antreten. Maximilian Lonn Die DEG übersteht die Unterzahl ohne Gegentor (32.). Maximilian Lonn Weiter geht's in Düsseldorf - und die DEG gleich in Unterzahl. Alec McCrea muss auf die Strafbank. Maximilian Lonn Powerbreak - kurz Durchschnaufen. In Köln steht es immer noch 3:1 für die Haie. Maximilian Lonn Jetzt wird es ganz schwer für die DEG. 28. Minute: Die Adler Mannheim erhöhen auf 2:0 - da sah Henrik Haukeland nicht gut aus. Maximilian Lonn Jetzt geht es weiter. Maximilian Lonn In Düsseldorf muss gerade die Bande repariert werden, das Spiel ist unterbrochen. Maximilian Lonn Immerhin erhöht die DEG jetzt den Druck auf die Adler, aber noch fehlt das so wichtige Tor. Maximilian Lonn Schlechte Kunde aus Köln. Die Haie erhöhen gegen Bietigheim auf 3:1 und sind auf Kurs Viertelfinale. Maximilian Lonn Jetzt mal die DEG: Victor Svensson verzieht knapp (23.). Maximilian Lonn Mannheim ist bislang besser aus der Kabine gekommen und hatte bereits zwei dicke Chancen. Maximilian Lonn Und auch in Köln wird wieder Eishockey gespielt.



Maximilian Lonn Und wieder Haukeland. Nach einem unnötigen Scheibenverlust von Gogulla ist der Norweger zur Stelle. Maximilian Lonn 22 Minute: Haukeland verhindert das 0:2 mit einer starken Parade. Maximilian Lonn Weiter geht's in Düsseldorf! Maximilian Lonn Pause nun auch in Köln. Die Haie führen mit 2:1 gegen die Bietigheim Steelers. Maximilian Lonn Kaum schreibe ich es, da treffen die Kölner Haie auch wieder - 2:1! Damit stehen die Domstädter wieder vor der DEG in der Blitztabelle. Maximilian Lonn In der Blitztabelle ist die DEG immer noch auf Platz sechs. Allerdings könnte Köln bei einem 1:1 noch einen Extra-Punkt holen und wäre dann dank des besseren Torverhältnisses vor den Düsseldorfern. Maximilian Lonn In Köln steht es nach wie vor 1:1. Maximilian Lonn Pause in Düsseldorf! Die DEG geht mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine. Maximilian Lonn Die letzte Minute des ersten Drittels läuft. Maximilian Lonn Es geht hin und her, nur eine richtige Chance will beiden Teams nicht so wirklich gelingen. Maximilian Lonn Es ist ein sehr umkämpftes Spiel im Rather Dome. Man merkt beiden Teams an, dass es noch um sehr viel geht. Maximilian Lonn 5 Minuten sind im ersten Drittel noch zu spielen. Schafft die DEG noch den so wichtigen Treffer zum 1:1 vor der Pause? Maximilian Lonn Tor in Köln! Bietigheim gelingt der Ausgleich. Maximilian Lonn Tor in Düsseldorf - und zwar für Mannheim! Kaum ist das Powerplay der DEG beendet, treffen die Gäste zum 1:0. Jetzt steigt der Druck für die Düsseldorfer. Maximilian Lonn In Düsseldorf hat die DEG jetzt Überzahl, mal schauen, was sie daraus macht. Es ist ja bekanntlich nicht ihre Parade-Disziplin. Aber erst einmal steht eine Powerbreak an. Maximilian Lonn Tor in Köln! Und das wird die DEG überhaupt nicht gefallen. Die Domstädter treffen zum 1:0 gegen Bietigheim. Maximilian Lonn Inzwischen hat sich das Spiel in Düsseldorf ein wenig beruhigt und findet vornehmlich zwischen den Zonen statt (9.). Maximilian Lonn In beiden Eis-Arenen steht es nach wie vor 0:0. Wann fällt der erste Treffer? Maximilian Lonn Jetzt die DEG im Angriff, Philip Gogulla verzieht nur knapp (5.) Load more Tickaroo Live Blog Software

(lonn/dör)