Streit um Geld Warum es im Prozess DEG gegen Ponomarev in die nächste Runde geht

Gut sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass sich die Wege von Mikhail Ponomarev und der Düsseldorfer EG trennten. Wobei das viel zu harmlos klingt: Nach monatelangem Ärger um nicht oder nur teilweise eingelöste Versprechen drängte die Stadt den umstrittenen Gesellschafter 2016 aus dem Klub. Dennoch ist das Kapitel für die DEG bis heute nicht überstanden. Anfang dieser Woche gab es mal wieder Post, Mikhail Ponomarev und sein Anwalt fechten ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf an. Das hatte im April die Klage von Ponomarev auf Teilrückzahlung eines Darlehens an die DEG von 2013 abgelehnt. Nun könnte das Verfahren in die Verlängerung gehen.