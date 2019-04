Eishockey : Haie-Verteidiger Sulzer vor Rückkehr zur DEG

Der 34-Jährige spielte schon von 2003 bis 2007 an der Brehmstraße. Mannheims Luke Adam steht ebenfalls auf dem Zettel.

Niki Mondt hat in seinem Büro an der Brehmstraße eine Tafel. Auf der stehen eine Menge Namen – es ist der Kader der Düsseldorfer EG für die kommende Saison plus mögliche Kandidaten, diesen zu verstärken. Der Sportliche Leiter hütet sich natürlich, die Namen, die auf dieser Tafel stehen, zu nennen. „Aber was da bislang so steht, gefällt mir sehr gut“, betont Mondt.