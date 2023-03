Vor dem Play-off-Start Enttäuschte DEG trifft auf euphorisierte Frankfurter

Die ist zweifellos vorhanden, aber man muss sie halt zeigen. Zuletzt merkten die Spieler ja selbst an, dass es an Geradlinigkeit und Tempo fehle – auch in den Köpfen. Das soll nun aber vorbei sein. Wie das Umschalten klappen soll: einfach abhaken und vergessen. Wie man das immer vor den Play-offs macht. Alles, was davor war, spielt angeblich keine Rolle mehr. Und so sah es am Sonntag auch Trainer Roger Hansson: „Wir können jetzt zwei, drei Stunden enttäuscht sein, aber dann müssen wir weiter schauen und am Dienstag gegen Frankfurt Eishockey spielen.“ Dann zeigt sich, ob es wirklich so einfach ist.