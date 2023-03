Die Zeit ist zu knapp Endgültiges Saisonaus für DEG-Spieler O'Donnell und Cumiskey

Noch ist noch nicht klar, in welcher Runde die Düsseldorfer EG in die Play-offs einsteigt, aber dass sie dabei ist, steht bereits fest. Zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde steht die DEG auf Rang fünf der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Was umso erstaunlicher ist, da sie seit Monaten ohne zwei ihrer Topspieler aufläuft: Verteidiger Kyle Cumiskey riss sich bereits am ersten Wochenende das Kreuzband, Stürmer Brendan O‘Donnell wurde Anfang November von einer Schlittschuhkufe die Achillessehne durchtrennt.