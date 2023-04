Erste Phase der WM-Vorbereitung Ehl, Eder und Fischbuch im vorläufigen DEB-Kader

Ob das Trio auch am Ende dabei sein wird, steht noch nicht fest. Bis zum Turnierstart gibt es verschiedene Vorbereitungsphasen, in denen Kreis seinen Kader noch umbauen wird. So fehlen im vorläufigen Aufgebot unter anderem Spieler von den Grizzlys Wolfsburg, dem ERC Ingolstadt, den Adlern Mannheim und Red Bull München, die allesamt noch in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) unterwegs sind. Zudem fehlen Akteure, die im Ausland aktiv sind oder nach einer langen Eishockey-Saison noch eine Auszeit benötigen. Das vorläufige Aufgebot wird in jedem Fall die beiden Testspiele gegen Tschechien am Donnerstag, 13. April, in Kassel (19.30 Uhr) und am Samstag, 15. April, in Frankfurt (17 Uhr) bestreiten.