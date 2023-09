Generalprobe vor Saisonauftakt DEG verliert in Kassel bei MacAuly-Comeback den letzten Test

In der ungewöhnlich warmen Halle in Kassel reichte es aber auch so zu einer ganz ordentlichen Leistung. Ein Feuerwerk brannten beide Teams nicht gerade ab, aber zumindest kam die DEG meist schnell aus der eigenen Zone und überbrückte das Mitteleis mit kurzen Pässen. Und wie bereits am Dienstag gegen Kloten funktionierte das Überzahlspiel. Gleich mit der ersten Gelegenheit ging die DEG in Führung, als Josef Eham per Nachschuss traf. Erst in den letzten Minuten des ersten Drittels wurden die Huskies stärker, Tom Geischeimer traf – ebenfalls per Nachschuss – zum 1:1.