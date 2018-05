Eishockey: Düsseldorfer EG trennt sich von Timo Herden und Rob Bordson

Düsseldorf Die Planungen der Düsseldorfer EG für die neue Saison schreiten weiter voran. Torhüter Timo Herden und Stürmer Rob Bordson werden kommende Saison nicht mehr für die Düsseldorfer spielen.

Der Düsseldorfer Eishockey-Erstligist hat sich mit dem 23 Jahre alten Timo Herden auf eine Auflösung seines Vertrages geeinigt. Das teilte die DEG am Dienstag mit. Der Torhüter kam bisher nur dreimal in der Deutschen Eishockey Liga zum Einsatz. "Nach der Verpflichtung von Fredrik Pettersson Wentzel haben wir mit ihm und Mathias Niederberger ein starkes Torhüter-Duo. Da wäre es für Timo Herden schwierig geworden, auf Einsatzzeiten zu kommen. Die wollen wir ihm an anderer Stelle ermöglichen", sagte Niki Mondt, sportlicher Leiter der DEG.