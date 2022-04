Urteil gefallen : DEG muss an Ponomarew zahlen

DEG muss an Ponomarew zahlen

Düsseldorf Das Landgericht Düsseldorf hat im Streit zwischen dem Eishockeyklub und seinem ehemaligen Mitbesitzer für den Investor geurteilt. Allerdings strebt die DEG ein Nachverfahren an, erst dann kann geklärt werden, ob Ponomarew damals einen Rückzahlungsverzicht unterschrieben hat.

Die Düsseldorfer EG muss ihrem ehemaligen Gesellschafter Mikhail Ponomarew 20.000 Euro aus einem 300.000-Euro-Darlehen aus 2014 zurückzahlen. Der umstrittene Sportinvestor, von 2013 bis 2016 Mitbesitzer der DEG, hatte vor dem Landgericht Düsseldorf geklagt und nun Recht bekommen. Allerdings muss die DEG das Geld nicht sofort bezahlen, sondern erst im Mai 2023, das sieht der Darlehensvertrag so vor. Das Landgericht bestätigte auf Nachfrage eine entsprechende Meldung des WDR.

Ponomarew wiederum gibt an, sich nicht erinnern zu können, einen solchen Rangrücktritt unterschrieben zu haben. Die DEG legte vor Gericht zwar einen angeblichen Vertrag vor, der Richter sah sich allerdings nicht in der Lage, die Echtheit der Unterschrift zu bewerten. Das geschah seitdem auch in keinem Fachgutachten, weil ein solches bei einem Urkundenprozess nicht zulässig ist, wie das Landgericht mitteilte.