Kriselnder Rivale : Düsseldorfer EG kauft virtuelle Tickets der Haie

Düsseldorf/Köln Die Kölner Haie sind durch die Corona-Zwangspause der Deutschen Eishockey-Liga in finanzielle Nöte geraten. Es gehe im die Existenzs des Vereins, so der Geschäftsführer. Das ließ auch den Rivalen aus Düsseldorf nicht kalt.

Zu den Käufern gehörte auch die DEG, die Verteidiger Nicolas Geitner losschickte, der 25 Tickets erwarb. Und geht es nach der DEG, soll Geitner nicht der einzige Düsseldorfer sein, der den Kölnern hilft: Wer auch künftig Derbys gewinnen wolle, appelliert die DEG an ihre Fans, sollte so ein Ticket kaufen. „Vielen Dank liebe Düsseldorfer EG. In den Farben getrennt, in der Sache vereint!“, antworteten die Haie.