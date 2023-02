DEG siegt in Nürnberg Hinten Haukeland, vorne effizient

Das ist gleichzeitig das 1000. DEL-Spiel für Alexander Barta. Doch bei seinem 999. spielten sich zunächst wieder Leute in den Vordergrund, die knapp halb so alt sind. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen traf die vierte Reihe. Diesmal war es Jakub Borzecki, der nach einem Schuss von Josef Eham erfolgreich nachstocherte. Danach hatte Daniel Fischbuch das 0:2 auf dem Schläger. Doch viel mehr passierte dann nicht. Generell gab es bis weit ins zweite Drittel kaum Chancen, weil offensiv bei beiden wenig klappte und die Abwehrreihen diszipliniert spielten. Und wenn doch mal was durchkam, waren die Torhüter da.