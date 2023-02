6:2 gegen Nürnberg DEG klettert immer weiter

Als dann endlich der Puck im Spiel war, ging es um die Gegenwart. Die sieht für die DEG ja erstaunlich gut aus. Deutlich mehr Siege als Niederlagen, ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. Nach Sonntag stehen die Düsseldorfer nun gar auf Rang vier, weil sie den fünften Sieg in Folge einfuhren. Ein erst rauschendes, dann schmeichelhaftes, am Ende souveränes 6:2. Zwischendurch ging sogar die La Ola durch den Dome. Was eben auch an MacAulay lag, der seine nächsten beiden Tore erzielte. Aber auch an Philip Gogulla, der gleich vier Treffer vorbereitete. Und auch an Tobias Eder. Von den DEG-Fans bei der Abstimmung unserer Zeitung zum Spieler des Monats im Januar gewählt, erzielte auch er am Sonntag zwei Tore.