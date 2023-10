„Gefühl mitnehmen“ DEG siegt in Iserlohn für den Kopf

Am Montagmittag hat sich der Geschäftsführer zu Wort gemeldet. Was ja ein Alarmsignal ist, wenn man am Abend zuvor ein NRW-Duell gewonnen hat. Aber natürlich haben sie auch in der Führung der Düsseldorfer EG gemerkt, dass dieser eine Sieg – erst der zweite der Saison und wieder nur einer nach Verlängerung – die Laune im Umfeld nicht nachhaltig verbessern konnte. Dieses nicht unverdiente, aber wenig ansehnliche und in Teilen glückliche 2:1 in Iserlohn war das Mindeste, was das DEG-Publikum erwartet hatte. Dass dessen Lieblingsteam auch danach noch auf dem letzten Platz der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht, tut sein Übriges.