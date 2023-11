„Nach dem Bremerhaven-Spiel auch so gefühlt“ DEG feiert 88. Geburtstag mit einer Prise Selbstironie

Nun fällt der 88. Geburtstag in diesen Tagen mit dem 30-jährigen Bestehen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zusammen. Und in dieser 30. Saison läuft es bekanntlich für die DEG eher schlecht, sehr schlecht: Nur Platz 13 nach 18 Partien, akute Abstiegsgefahr. Nur drei Siege in regulärer Spielzeit. Nur Iserlohn ist noch schlechter. Insofern gönnte sich die DEG zum 88. Geburtstag auch einen ironischen Seitenhieb auf sich selbst. „Heute werden wir frische 88 Jahre alt (nach dem Bremerhaven-Spiel haben wir uns auch so gefühlt)“, schrieb sie.