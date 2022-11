Aktion auf Instagram DEG hüllt ihr Logo in Regenbogenfarben

Auf seinem Instagram-Account postete der Klub das Vereinswappen in Regenbogenfarben in Anlehnung an die Regenbogenflagge, die auch als Erkennungszeichen der LGBTQ+-Bewegung gilt. Unter das Bild schrieb die Social-Media-Abteilung der DEG: „Ist eigentlich gar nicht so schwer...“ Innerhalb von vier Stunden wurde der Post mehr als 2000 Mal geliked.