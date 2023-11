DEB-Nominierung Diese DEG-Talente sind mit den Nationalteams unterwegs

Auch für die deutsche U20-Nationalmannschaft steht eine Mini-Turnierserie in Füssen und Peiting mit drei Partien gegen Finnland (8./9./11. November) auf dem Programm. Bundestrainer Tobias Abstreiter hat dafür Edmund Junemann in seinen 26-köpfigen Kader berufen. Der 19-jährige Jugendspieler kam in dieser Saison bereits in drei DEL-Spielen für die Düsseldorfer zum Einsatz und ging als sogenannter „U21-Fördervertragsspieler“ auch schon vier Mal für die Krefelder Pinguine in der DEL2 aufs Eis.