Eishockey : Düsseldorfer EG verpflichtet kanadischen Stürmer

(faja) Die DEG arbeitet fieberhaft am Kader der kommenden Saison und meldet mit Reid Gardiner den sechsten Zugang. Der 23-jährige Kanadier, der in Price Albert geboren wurde, ist rechter Flügelstürmer und damit nach Victor Svensson, Christoph Körner und Chad Nehring schon der vierte neue Offensivspieler.

In der abgelaufenen Saison erzielte Gardiner für Kalamazoo in 36 Spielen 26 Tore und bereitete weitere 27 Treffer vor. Dem Rechtsschützen gelangen zudem in fünf Play-off-Partien fünf Punkte (ein Tor, vier Vorlagen). Auch in der American Hockey League erhielt er seine Einsätze und lief für die Utica Comets, dem Farmteam der Vancouver Canucks, weitere 21 Mal auf. Dort erzielte er zwei Tore und gab eine Vorlage.