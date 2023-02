Nächstes DEL-Spiel am Sonntag Warum die DEG bestens gelaunt in die Pause geht

Eines muss man Patrick Reimer ja lassen: Nach einem 2:6 in einer fremden Halle für den größten Applaus des Tages zu sorgen, das schafft nicht jeder. Nun kann man darüber streiten, ob der Dome für Reimer wirklich fremd ist, immerhin spielte er von 2003 bis 2012 bei der DEG, also auch sechs Jahre in Rath. Aber einen Abschied wie Nürnbergs Kapitän am Sonntag in Düsseldorf bekommen nicht viele. Erst die Grußworte übers Hallenmikrofon, dann das Spruchband der Westkurve, am Ende eine halbe Ehrenrunde. „Ich musste das Eis schnell verlassen, ansonsten wären die Tränen gekullert“, sagte der Geehrte, der seine glanzvolle Eishockeykarriere in wenigen Wochen beenden wird.