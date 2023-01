Drei Spiele in fünf Tagen Die DEG kämpft ums Viertelfinale

Das klang im ersten Moment nach einer forschen Ansage. War nicht immer wieder zu hören, dass die DEG vom Etat her ins untere Regal der DEL einzusortieren sei? Zudem lautete das offizielle Saisonziel vor dem Start im September ja Platz zehn. Das muss natürlich nicht gleich mit dem internen sein, aber dass Platz sechs nun so offen kommuniziert wird, ist eine Entwicklung. Allerdings eine, die Trainer Roger Hansson mitgeht: „Wir sind von Anfang an in diesem Top-Sechs-Rennen. Wir wussten, dass es schwierig wird, aber machen wir alles richtig, ist es möglich. Jetzt sind wir dran, das zeigt: Wir können es schaffen“, sagte der Trainer am Wochenende. Was nicht bedeute, dass für sein Team eine Welt zusammenbrechen würde, falls es doch nur Siebter oder gar Zehnter wird. Aber wer Ende Januar Siebter sei, der habe halt den Anspruch, Anfang März auf einem Viertelfinalplatz zu stehen.